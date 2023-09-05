Силы ПВО сбили над Крымом украинский ударный беспилотник МО РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника над Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ нанести удар по Крыму с применением беспилотника, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, аппарат был нейтрализован в небе над полуостровом.

Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым, — сказано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 5 сентября силы ПВО предотвратили несколько атак беспилотников на объекты инфраструктуры в российской столице. Дроны были сбиты в Калужской области и Истринском районе Подмосковья.

По информации Telegram-канала SHOT, сбитый в Истринском районе летательный аппарат рухнул в Павловской Слободе. На месте падения обломков БПЛА произошел пожар, а за ним последовало несколько сильных взрывов. Предположительно, вблизи места падения дрона находился гараж с газовыми баллонами.

В Министерстве обороны России подтвердили перехват украинского беспилотника утром 5 сентября. До этого ведомство сообщало, что военным удалось пресечь еще одну попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа на территории РФ.