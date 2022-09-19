Шувалов предложил новый закон об «актах быстрого реагирования» в кризис

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Шувалов

Российская система права нуждается в отдельном рамочном законе, который определял бы действия государства во время кризисов в социально-экономической сфере, заявил на защите своей докторской диссертации председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. По его словам, которые приводит РБК, такой закон позволит властям оперативно принимать программный документ с набором антикризисных мероприятий, включая их сроки, ответственных исполнителей и сопутствующие «акты быстрого реагирования».

Отмечается, что обеспечение баланса частных и публичных интересов в кризисных ситуациях требует комплексного применения права для мобилизации ресурсов и государства, и предпринимателей. В подобных актах могут содержаться временные меры, ограничивающие права экономических субъектов или адресные меры поддержки наиболее пострадавших категорий физлиц и предпринимателей. Сами эти акты перестают действовать после выхода из кризисной ситуации и преодоления негативных изменений в экономике.

То, в каких условиях сейчас наша экономика находится, приводит меня к выводу о необходимости разработки и принятия специального федерального закона по взаимодействию власти и бизнеса в острые моменты, — сказал Шувалов.

Ранее сообщалось, что в России отменят часть мер, действующих в рамках антикризисного пакета, о чем сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Это коснется моратория на банкротство, льготных кредитов системообразующим предприятиям и нулевых пошлин на критический импорт. Отмечалось, что подобные меры принимались в условиях пика валютного курса и ажиотажного спроса, а также на фоне заявлений о снижении числа поставок в РФ.