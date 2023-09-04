Шойгу заявил о больших потерях ВСУ и уничтожении шести танков под Работино

Фото: МО Украины

Украинская армия несет большие потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, за минувшие сутки на одном только Работинском направлении были уничтожены шесть танков ВСУ.

ВСУ только за вчера потеряли на Работинском направлении шесть танков, — сказал Шойгу.

Шойгу также вслед за президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что контрнаступление — это провал. По словам главы Минобороны РФ, последние 10 дней украинские войска совершают яростные атаки. Глава государства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что в настоящий момент ситуация в зоне специальной операции складывается не в пользу противника. Путин сказал, что это именно провал, «а не пробуксовка» ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Шойгу провел в Сочи отдельные переговоры с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. Представитель Кремля не сообщил каких-либо подробностей по итогам их встречи.

Эрдоган заявил, что готов взять на себя роль посредника в переговорах между РФ и Украиной. Путин же отметил, что турецкий коллега всегда уделял большое внимание попыткам урегулирования конфликта и при его посредничестве уже были достигнуты ряд договоренностей и согласованы проекты документов, но Украина «отправила их на свалку».