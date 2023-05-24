Шойгу назвал число военных, прошедших обучение с начала СВО Шойгу: с начала СВО обучение прошли более 120 тысяч военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С начала специальной военной операции на Украине обучение прошли более 120 тысяч военных, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, пять тысяч специалистов подготовили к применению высокотехнологичного вооружения, а 21 тысячу — для группировок войск и новых соединений, передает РИА Новости.

С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тыс. военнослужащих. Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тыс. специалистов, в том числе около 5 тыс. — к применению таких высокотехнологичных образцов, — сказал Шойгу.

Он добавил, что учебные центр Минобороны не только проводят индивидуальную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин. По словам Шойгу, речь идет также о формируемых в новых регионах РФ соединений и частей.

Глава Минобороны подчеркнул, что нагрузка на учебные центры серьезно возросла, однако это никоим образом не должно сказываться на качестве образовательного процесса. Шойгу напомнил, что программы подготовки бойцов следует адоптировать с учетом опыта СВО: в частности, следует обучить военных новым приемам ведения боя, эффективному применению вооружения, тактикам и технике противника.

18 мая Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа. Офицеры доложили министру о ходе проводимых учений, а также рассказали об их особенностях в условиях применения противоборствующей стороной боевой западной техники и другого вооружения.