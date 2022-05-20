Шойгу назвал число мирных жителей, которых спасли с «Азовстали» Шойгу: 177 мирных жителей спасли с территории завода «Азовсталь»

С территории металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, спасено 177 мирных жителей, сдались в плен почти 2 тысячи украинских военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на военной коллегии. По его словам, которые приводит ТАСС, с начала военной операции из опасных районов ДНР и ЛНР и с Украины в Россию эвакуировано больше 1 млн 377 тысяч человек.

Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны России отметил, что к настоящему моменту сложили оружие 1 908 украинских военных, которые оказались заблокированы на заводе. Он также напомнил, что ранее сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.

По данным Минобороны РФ, за 19 мая с завода «Азовсталь» вышел и сдался в плен 771 боец полка «Азов». Все, кому нужно стационарное лечение, получают его в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке. 18 мая в штабе теробороны ДНР сообщили, что с территории комбината «Азовсталь» вышли и сдались в плен около тысячи украинских военных. Позже эту информацию подтвердили в российском оборонном ведомстве.