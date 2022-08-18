Пушков назвал «синдромом Варшавы» обвинения Польши в адрес Германии Песков оценил желание Польши потребовать от Германии возвращения своих бывших земель

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Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков выразил свое мнение в Telegram по поводу высказывания главы Национального банка Польши Адама Глапиньского о том, что Германия желает вернуть свои бывшие земли в пределах границ его страны. Сенатор полагает, что польские власти «с разбега влетает в предвоенную ситуацию», когда они одновременно выказывают открытую враждебность к Москве и бесконечно критикуют Берлин. Польша не вынесла никаких уроков из своей истории и продолжает «наступать на одни и те же грабли», добавляет он.

Конечно, Германия сейчас другая. И ФРГ, и Польша входят в ЕС и НАТО. Но показателен синдром Варшавы, все время наступающей на одни и те же грабли — в силу амбиций, несоразмерных объективной роли и весу Польши, — написал Пушков.

Председатель Национального банка Польши ранее заявил, что ФРГ намерена «тем или иным образом» вернуть свои бывшие земли, находящиеся в пределах границ Польши. Он убежден, что планам Германии не сможет помешать даже риск возникновения хаоса в самом государстве.

Глапиньский полагает, что Берлин намерен «подчинить» себе ряд стран, находящихся между ФРГ и РФ. По его словам, путь для реализации подобного сценария открыл выход Великобритании из Евросоюза.