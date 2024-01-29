Сенатор отреагировал на призыв Борреля к ЕС усилить поддержку Украины Сенатор Климов: чиновники в Евросоюзе и НАТО все больше напоминают умалишенных

Фото: US Army

Чиновники ЕС и НАТО все больше напоминают умалишенных, считает заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом российский сенатор в беседе с Lenta.ru прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о военной помощи Украине «во что бы то ни стало».

У него нет ни денег, ни возможностей, ничего у него нет. Что бы он там ни говорил, от этого в объективной реальности мало что меняется. Симптоматично то, что чиновники, занимающие высокие посты в Евросоюзе и НАТО, все больше напоминают умалишенных, — подчеркнул Климов.

Боррель в статье для немецкого издания Die Welt заявил, что страны ЕС в свое время долго не решались на поставки Украине необходимой военной помощи. Политик призвал Евросоюз сменить позицию «до тех пор, пока это необходимо» в вопросе поддержки Киева на формулировку «во что бы то ни стало». Дипломат заявил о необходимости предоставить ВСУ ракеты большой дальности и другие современные системы вооружения, а также укрепить украинскую систему ПВО. Как отметил в этой связи Климов, сегодня многим в Евросоюзе становится понятно, что победить Россию на поле боя невозможно. По словам сенатора, даже США уже изменили риторику на заявления в духе «сколько сможем — поможем».

Боррель ранее заявил в интервью The Guardian, что страны Евросоюза должны мобилизовать все свои возможности для оказания помощи Украине, чтобы не победила Россия. По его словам, «РФ угрожает не только Украине, но и всей Европе и ее демократии».