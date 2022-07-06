Сенатор Косачев напомнил о правилах денонсации международных соглашений Сенатор Косачев: Россия имеет право на денонсацию международных соглашений

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Константин Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале напомнил Норвегии о правилах денонсации международных соглашений, если одна из сторон нарушает его положения. По его словам, Россия имеет право на денонсацию договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море вопреки заявлениям норвежской стороны.

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года допускает прекращение договора или приостановление его действия в ответ на существенное нарушение обязательств другой стороной. Данное правило применимо как раз в отношении двусторонних международных договоров, — отметил политик.

Косачев напомнил, что каждое государство имеет право присоединиться к какому-либо международному договору или же прекратить или приостановить обязательства по нему в силу суверенитета. При этом если в самом договоре отсутствует процедура денонсации или выхода из него, то применению подлежит Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года, статья 56 которой устанавливает условия выхода из договора.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. В Министерстве иностранных дел Норвегии заявили, что договор между Москвой и Осло о дружбе и сотрудничестве не подлежит денонсации.