Из Плесецка запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками Минобороны: ВКС России запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Пуск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б»

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Как уточняет агентство, пуск был произведен в интересах российского военного ведомства.

17 мая 2024 года с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическими аппаратами на борту, — говорится в сообщении.

Ранее замглавкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко докладывал экс-министру обороны Сергею Шойгу, что на космодроме Плесецк введен в строй новый универсальный комплекс для подготовки разгонных блоков «Бриз-М», спутников социально-экономического и военного назначения и головных частей для ракет-носителей «Ангара».

В апреле глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что в 2027 году запланирован запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с более мощным двигателем. Он уточнил, что запуск совместят с испытаниями нового пилотируемого корабля.

Также в Роскосмосе рассказали, что провели первые контрольно-технологические испытания ракетного двигателя РД-191М, который предназначен для «Ангары-А5М». Благодаря увеличенной тяге ракета-носитель сможет выводить на орбиту более тяжелые грузы, в том числе модули перспективной российской орбитальной станции.