Названа дата первого запуска ракеты «Ангара-А5М» Борисов: первый запуск ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году

Фото: Rosatom/Global Look Press

Модернизированную ракету «Ангара-А5М» с более мощным двигателем впервые запустят в 2027 году, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он уточнил, что запуск совместят с испытаниями нового пилотируемого корабля, передает РИА Новости.

Уже сейчас по заказу госкорпорации «Роскосмос» создается модернизированная «Ангара-А5М» с более мощным маршевым двигателем РД-191М. Мы, кстати, совсем недавно завершили огневые испытания и подтвердили все заявленные характеристики этого двигателя. У него увеличенная тяга на 10%, — отметил Борисов.

Также в Роскосмосе рассказали, что провели первые контрольно-технологические испытания ракетного двигателя РД-191М, который предназначен для модернизированной тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М». Благодаря увеличенной тяге «Ангара» сможет выводить на орбиту более тяжелые грузы, в том числе модули перспективной российской орбитальной станции.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов раскрыл нюанс двух подряд отмен запуска «Ангары-А5». По его словам, ряд недостатков ракеты-носителя можно выявить только при запуске. При этом он исключил влияние погоды на ситуацию с переносом запуска.