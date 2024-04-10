Физик раскрыл нюанс двух подряд отмен запуска «Ангары-А5» Физик Железнов: ряд недостатков «Ангары-А5» можно выявить только при запуске

Ряд недостатков ракеты-носителя «Ангара-А5» можно выявить только при запуске, предположил в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов. При этом он исключил влияние погоды на ситуацию с переносом запуска.

Отмена запуска никак не связана с погодой, российская техника достаточно развита. Но «Ангара-А5» — новая разработка, возможны технические неполадки, недоработки, поэтому запуск отменяется автоматически. Когда люди изобретают новый прибор, его для начала нужно отладить, прежде чем он начнет работать, некоторые ошибки можно заметить только при запуске, тем более если речь идет о ракете, — добавил Железнов.

При этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил NEWS.ru, что успешный запуск «Ангары-А5» — вопрос нескольких дней.

Запуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должен был состояться накануне, 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. Старт отменили за две минуты до запланированного времени.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной отмены старта ракеты-носителя стал сбой в работе системы наддува бака окислителя центрального блока. По его словам, специалисты должны были выяснить, почему возникли неполадки.

В Роскосмосе 10 апреля уточнили, что государственная комиссия разрешила заправку и пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный. В госкорпорации уточняют, что ракета-носитель является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива. В будущем она должна заменить «Протон-М».