Названа причина отбоя пуска «Ангары» с космодрома Восточный Борисов: сбой в работе бака окислителя вынудил отменить пуск «Ангары»

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Причиной отмены старта «Ангары-А5» стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Новая попытка пуска состоится 10 апреля.

Автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, — сказал Борисов.

Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать в 12:00 9 апреля по московскому времени. Старт отменили за две минуты до запланированного времени. Что стало причиной отмены, не сообщается. Этот пуск должен был открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур».

Ранее с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялось шесть пусков «Ангары» с тяжелой и облегченной конфигурациями. Также известно, что с Восточного за последние восемь лет поднимались в небо 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».

До этого научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин объяснил, что новая российская ракета «Ангара-А5» значительно превосходит предыдущие разработки. Летает «Ангара» на «традиционном топливе» и предназначена для запуска в космос людей и грузов.