В России провели первые испытания двигателя для тяжелой ракеты «Ангара-А5М» Роскосмос испытал жидкостный двигатель для тяжелой ракеты «Ангара-А5М»

Фото: Roscosmos/Global Look Press

В России провели первые контрольно-технологические испытания ракетного двигателя РД-191М, сообщили в Роскосмосе. Он предназначен для модернизированной тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М». У него увеличена на 10% тяга, что поможет «Ангаре» выводить на орбиту более тяжелые грузы, в том числе модули перспективной Российской орбитальной станции.

С начала этого года в испытательном комплексе НПО «Энергомаш» состоялись первые испытания жидкостного ракетного двигателя РД-191М, предназначенного для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М» космического ракетного комплекса «Амур», — говорится в сообщении.

Ранее ракета тяжелого класса «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный. Пуск состоялся по плану в 12:00 по московскому времени. Спустя 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты, после чего на орбиту была выведена испытательная полезная нагрузка. Предполагается, что «Ангара» полностью заменит ракету-носитель «Протон-М» в ближайшей перспективе.

Президент России Владимир Путин по этому поводу заявил, что без развития космической отрасли невозможно эффективно решить ни одну задачу. Он отметил, что развитие сферы помогает решать в том числе задачи по повышению обороноспособности страны.