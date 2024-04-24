Шойгу рассказал о планах по запуску ракет «Ангара» в 2024 году Шойгу: на 2024 год запланированы еще три пуска ракеты «Ангара» с Плесецка

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Запуск первой летной ракеты космического назначения «Ангара-А5»

В текущем году на космодроме Плесецк запланированы еще три запуска ракет-носителей «Ангара», сообщил ТАСС со ссылкой на заявление глава Минобороны РФ Сергея Шойгу на рабочем совещании с представителями МО РФ и руководителями космодрома «Плесецк» и профильных органов военного управления. По его словам, уже совершено шесть успешных пусков таких ракет.

В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса. С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое, — сказал министр.

Замглавкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко доложил Шойгу, что на космодроме «Плесецк» введен в строй новый универсальный комплекс для подготовки разгонных блоков «Бриз-М», спутников социально-экономического и военного назначения и головных частей для ракет-носителей «Ангара». По его словам, комплекс полностью оснащен российскими базовыми типовыми комплектами механо-технологического оборудования, системами связи, пожаротушения, пневмо- и электроиспытаний, контроля содержания кислорода.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что модернизированную ракету «Ангара-А5М» с более мощным двигателем впервые запустят в 2027 году. Он уточнил, что запуск совместят с испытаниями нового пилотируемого корабля.