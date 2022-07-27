С пенсионеров запретят списывать прожиточный минимум в счёт долга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий списывать со счетов пенсионеров в счёт долга остатки в размере прожиточного минимума. Это коснётся тех, у кого долги составляют меньше 100 тыс. рублей, и списать их можно через работодателей или ПФР, пишут «Известия».

Законопроект позволит устранить пробел, который возник после принятия закона о взыскании долгов через судебных приставов или банки. Также авторы инициативы хотят защитить наиболее уязвимые слои населения: так, в 2020 году в должниках числились более 1,3 млн пенсионеров. Инициатива уже нашла поддержку в Минюсте и ФССП.

Сейчас получивший исполнительный лист взыскатель может обратиться в службу судебных приставов или банк, если сумма долга превышает 100 тыс. рублей. Если она меньше, то достаточно в упрощённом порядке получить судебный приказ и сразу направить его в организацию, которая выдаёт должнику пенсию, зарплату или стипендию, — в случае, если приказ не будет отменён.

Законопроект предполагает, что в случае направления судебного приказа в такую организацию, она будет обязана после удержания долгов обеспечить за должником сохранение на его счёте суммы в размере прожиточного минимума ежемесячно.

Пенсия и так мизерная. Именно поэтому сейчас мы подключаем Пенсионный фонд, который граждане могут попросить не взыскивать сумму прожиточного минимума. Также сюда мы подключаем работодателей, так как многие кредиторы обращаются не к приставам, а напрямую к бухгалтерию организации, где трудится должник, — рассказала изданию одна из авторов законопроекта депутат Наталья Костенко.

Ранее сообщалось, что с 1 июля россияне смогут сохранить от взысканий приставов прожиточный минимум на банковском счёте. Чтобы приставы не взыскали со счёта деньги, должнику нужно напрямую обратиться в банк и подать соответствующее заявление.