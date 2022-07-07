«Рыльца в пушку»: Кадыров об участии Джонсона в распиле денег британцев Кадыров заявил, что Джонсон с Зеленским участвовали в распиле гуманитарной помощи Украине

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в распиле денег британских налогоплательщиков, которые выделяются для помощи Украине. Он отметил, что «огромный кусок от этого пирога» достается главе британского кабмина неофициально, а официально он «для отвода глаз» приезжает в Киев, чтобы пожать руку украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Схема обнала и распила денег британских налогоплательщиков проходит через Украину — самый удобный сегодня для махинаций канал. Финансовая помощь Великобритании направляется на киевские счета, где десятую часть из них действительно направляют на нужды ВСУ, а остальную часть власти Украины распиливают и выводят на счета подставных фирм. В самой Незалежной это расследовать никто не будет – рыльца в пушку у всех, — написал Кадыров.

По его словам, Джонсон успел взять максимум из выделенных на помощь Украине средств, которых хватит не только на его безбедную старость, но и на пенсии его детям.

Ранее политолог Никита Мендкович предположил, что новый хозяин Даунинг-стрит вряд ли изменит политику островного государства в отношении России. По его словам, Джонсона на посту премьера может сменить глава МИД Британии Лиз Трасс, «оголтелая и невежественная русофобка». Чтобы ситуация изменилась, лондонской элите необходимо стать более национальной и независимой от США, добавил эксперт.