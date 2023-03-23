Рябков: США опоздали с попытками договориться с Россией по СНВ

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Рябков

США следовало раньше договариваться с Россией по проблеме вывода ими из зачета по договору о СНВ ряда стратегических носителей. В настоящее время это уже невозможно. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии, организованной клубом «Валдай».

Американцы делают вид, что можно довольно легко устранить российские озабоченности, которые существуют на протяжении многих лет, относительно их неправомерного выведения из зачета по договору значительного количества СНВ — более 100 единиц. Если это так легко, что мешало им сделать это раньше? — сказал дипломат.

Он добавил, что в настоящее время Вашингтону удобно представлять публике трактовки, согласно которым «Россия хлопнула дверью, когда можно было договориться». Однако договариваться, по мнению Рябкова, надо было раньше, «сейчас это уже невозможно».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что для возвращения к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику. По его словам, на данный момент США не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении.

Президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в своем послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что страна не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к его обсуждению, РФ должна понять, «на что все-таки претендуют» такие страны, как Франция и Британия, и как будут учитывать их арсеналы. 22 февраля закон о приостановке участия России в ДСНВ единогласно одобрили обе палаты российского парламента.