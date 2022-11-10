RuStore станет обязательным для предустановки Правительство объявило, что RuStore станет обязательным для предустановки на мобильные устройства

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российский магазин приложений RuStore в 2023 году станет обязательным для предустановки на электронные устройства, сообщается в Telegram-канале правительства России. Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года. Правительство также увеличило с 10 до 15 число обязательных для предустановки приложений для доступа к аудиовизуальным сервисам.

Решение позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений, — указано в сообщении.

Отмечается, что RuStore заменит программу для доступа к социально-значимым ресурсам App List.

Ранее Минцифры РФ и VK объявили о запуске бета-версии российского магазина приложений RuStore. Идея создать отечественный аналог App Store и Google Play появилась после сбоев в работе некоторых приложений и удаления ряда программ с иностранных платформ. В Минцифры отметили, что магазин RuStore станет маркетом приложений не только для отечественных разработчиков, но и зарубежных. По мнению гендиректора VK, альтернативный магазин не должен иметь границ.

В сентябре Минцифры РФ расширило перечень мобильных приложений, обязательных к размещению в российском магазине RuStore. В список вошли приложения, созданные с привлечением бюджетных средств и находящиеся в перечне отечественного программного обеспечения и программного обеспечения стран — членов Евразийского экономического союза.