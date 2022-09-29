Минцифры расширило список обязательных приложений для RuStore Минцифры РФ расширило перечень приложений, обязательных для размещения в RuStore

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры РФ расширило перечень мобильных приложений, обязательных к размещению в российском магазине RuStore. Об этом сообщили в ведомстве. В список вошли приложения, созданные с привлечением бюджетных средств и находящиеся в перечне отечественного программного обеспечения (ПО) и программного обеспечения стран — членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Минцифры России расширило перечень мобильных приложений, которые должны обязательно размещаться в российском магазине RuStore, — сообщили в министерстве.

В список входят приложения, созданные с привлечением средств российского бюджета, в том числе «Госуслуги» и связанные с ними сервисы, «Активный гражданин», «Мой налог», «Социальный навигатор», «Дневник МЭШ» и «Госключ». Также для размещения в RuStore обязательны программы из перечня обязательного к предустановке российского ПО и ПО государств ЕАЭС.

Кроме того, в список попали приложения новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов, операторов связи, финансовых организаций и аккредитованных IT-компаний.

Ранее стало известно, что из магазина приложений американской компании Apple App Store исчезли все приложения российской компании VK, включая всю экосистему социальной сети «ВКонтакте», а также почтовый сервис Mail.ru.