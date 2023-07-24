Россиянам будут возмещать украденные кибермошенниками деньги Путин подписал закон, обязывающий банки РФ проверять все переводы физлиц на мошенничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физлиц на мошенничество, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В законе также прописано обязательство банков полностью возмещать средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников, находящихся в базе ЦБ.

Согласно документу, средства должны быть возмещены в течение 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе - в течение 60 дней.

Кроме того, банки также наделяются правом приостанавливать подозрительные операции на два дня. Речь идет, в частности, о переводах денег на сомнительные счета. Банки обязаны отключать дистанционное обслуживание мошенника при наличии информации о возбужденном уголовном деле или записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества со снимками банковских карт. Злоумышленники стали массово создавать поддельные фотографии с целью обмануть и украсть их средства. Изображения генерируются через чат-боты в Telegram, после чего распространяются со взломанных аккаунтов.