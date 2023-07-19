Россиян предупредили о новой схеме мошенников со снимками банковских карт «Известия»: мошенники стали вымогать деньги с фейковыми снимками банковских карт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники стали массово создавать поддельные фотографии банковских карт россиян с целью обмануть и украсть их средства, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей банков. По их словам, изображения генерируются через чат-боты в Telegram, после чего распространяются со взломанных аккаунтов.

По данным «Известий», аферисты взламывают аккаунт пользователя Telegram, узнают его имя и генерируют через чат-бот поддельный снимок карты с необходимым именем и номером карты мошенников. После этого он рассылается родным и близким жертвы взлома, и те переводят средства. По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, при использовании такой схемы мошенники выигрывают время, поскольку обманутые пользователи Сети сначала жалуются в банк, карта которого изображен на снимке.

Как заявил ранее аналитик Эльдар Муртазин, чтобы защитить личные данные, следует использовать двухфакторную авторизацию, которая будет более качественной, чем смена пароля. Эксперт подчеркнул, что при входе в аккаунт используется телефон, на который он зарегистрирован: на него приходит СМС или push-уведомление.

Сенатор Артем Шейкин до этого призвал всех россиян поменять пароли в социальных сетях, не допуская их повторения на разных сервисах. Он также указал на легкомыслие, с которым компании относятся к личной информации о своих пользователях.