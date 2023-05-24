Россия выступила против заморозки конфликта на Украине Песков: Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

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Дмитрий Песков

В Кремле разделяют позицию о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что Россия рассматривает только возможность завершения специальной военной операции для обеспечения своих интересов и достижения поставленных целей.

Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами, — подчеркнул Песков.

Ранее против идеи заморозки конфликта выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что идея о заключении мирного договора между РФ и Украиной без отвода российских войск с территорий, когда-то находившихся под контролем Киева, в корне неверна. По его словам, Россия должна вернуть Украине все ее бывшие территории и только после этого садиться за стол переговоров.

Также идею заморозки не поддержал канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что единственной целью переговоров должен быть полный вывод российских войск с территории соседнего государства.