Россия предаст огласке угрозы убийством от трансгендера — спикера ВСУ Захарова: угрозы журналистам от спикера ВСУ Эштон-Чирилло будут разосланы в НПО

Фото: МО Украины

Сара Эштон-Чирилло

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пообещала отправить в международные организации и НПО видео, где представитель сил теробороны Украины обещает убивать пророссийских журналистов в качестве доказательства «террористического характера киевского режима». Эштон-Чирилло заявляла, что Киев будет убивать «пророссийских журналистов» и движется Украина к этой цели «с помощью веры в Бога».

Зомби-апокалипсис. Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО, — написала Захарова.

Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что выступление спикера ВСУ свидетельствует о высоком качестве работы российских журналистов. Он также признался, что «не знает, что круче» — заявления в стиле низкобюджетного боевика или открытые призывы к терактам от официального лица.

Сенатор Владимир Джабаров в свою очередь заявил, что российскому спецназу или разведчикам необходимо достать Эштон-Чирилло и доставить на суд в РФ после ее угроз в адрес журналистов. Он подчеркнул, что к подобным выступлениям необходимо относиться серьезно, поскольку в настоящий момент идут боевые действия.