Россия передала ООН данные о применении ВСУ запрещенных мин «Лепесток» Представители РФ передали генсеку ООН данные о применении ВСУ запрещенных мин «Лепесток»

Фото: Телеграмм-канал мэра города Донецк

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале о передаче ООН информации о минировании гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток». По его словам, эти данные будут распространены в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН.

1 августа мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток». Приложили к нему соответствующие фотоматериалы, — сказано в сообщении.

В июне военкор Семен Пегов рассказал о том, что Вооруженные силы Украины активно сбрасывают на Попаснянский район Луганской области запрещённые боеприпасы — мины «Лепесток». По его словам, ВСУ игнорируют требование ликвидации таких мин в течение нескольких суток, что весьма опасно для мирных жителей, в частности детей.

Почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что украинские военные используют запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» для нанесения максимального урона жителям ДНР. Собеседник подчеркнул, что взрывом ПФМ-1 человеку может оторвать конечность. По его словам, главная задача ВСУ — сделать занятую ВС РФ территорию непригодной для жизни.