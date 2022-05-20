Поставки газа в Калининградскую область могут увеличить Путин пообещал рассмотреть возможность увеличения поставок газа в Калининградскую область

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Москва может рассмотреть возможность увеличения поставок газа в Калининградскую область, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Антоном Алихановым, передаёт ТАСС. Алиханов попросил главу государства поднять «потолок» поставок топлива в регион, которые идут транзитом через Литву, с 2,5 млрд куб. м в день до 3,1 куб. м в день.

И это можно сделать — то, что вы предложили. Можно начать и увеличивать поставки сжиженного природного газа. Там же вся инфраструктура для этого создана. Я с «Газпромом» обязательно поговорю на этот счет, — пообещал Путин главе Калининградской области.

Между тем стало известно, что Россия в 2022 году может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу. Доход вырос в основном из-за резкого роста цен на топливо. По данным французского обозревателя Винсента Колена, входящие в Евросоюз страны каждый день перечисляют «Газпрому» по $200 млн на фоне «санкций, громких заявлений и обещания эмбарго».