Россия и Индия обсуждают запуск безвизовых групповых турпоездок

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Российская сторона направила в Индию предложение о запуске безвизового группового туристического обмена, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, соответствующий вопрос уже обсуждается на уровне дипломатических каналов.

Сейчас с Китаем (запустили безвизовый туробмен. - NEWS.ru). Дальше у нас Индия. <…> Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять, — рассказал Решетников.

Туристическую отрасль необходимо поднимать до доковидных показателей, добавил министр. Соответствующими мерами планируется заменить выпавший туристический поток из недружественных стран.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что групповая безвизовая поездка в Китай обойдется россиянам в 80-90 тысяч рублей. Данное направление он назвал одним из самых перспективных и востребованных вариантов путешествия. По словам Горина, эта возможность стала доступна россиянам с 1 августа.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в свою очередь, сообщила, что безвизовая групповая поездка в Иран обойдется в 70-80 тысяч рублей. В этом случае, в отличие от путешествий в Китай, не стоит ожидать системы «все включено», добавила она.