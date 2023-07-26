Названа стоимость групповой безвизовой поездки в Китай Вице-президент РСТ Горин: цена групповой безвизовой поездки в Китай составит от 80 тысяч рублей

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Групповые безвизовые поездки станут самым востребованным вариантом путешествия в Китай, ее стоимость составит от 80–90 тысяч рублей на человека, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, возможность подобных перелетов должна появиться с 1 августа.

Мы рассчитываем, что эти возможности возобновятся с 1 августа. Это поможет бюджетнее планировать путешествия. Для туристов будут пакетные предложения, мы надеемся, что возобновятся прямые перелеты на остров Хайнань. Стоимость турпакета зависит от набора услуг. Если средняя стоимость перелета 45–50 тысяч рублей, то на человека поездку можно организовать за 80–90 тысяч рублей, — сказал Горин.

Он уточнил, что цена будет рассчитываться с учетом безвизовой групповой поездки и количества дней, так как в Китай можно делать комбинированные туры в Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Харбин. Горин добавил, что сейчас в КНР выполняются регулярные рейсы семи китайских авиакомпаний, а также летают российские перевозчики.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем будет запущен со дня на день. По его словам, стороны уже обменялись списками туроператоров, все необходимые процедуры завершены. Отмечается, что Россия также намерена запустить такой обмен с Ираном.