Россия готова поделиться «Госуслугами» с друзьями Шадаев: Россия готова к экспорту платформы «Госуслуги» в дружественные страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия обсуждает возможность экспорта отечественной платформы «Госуслуги» в дружественные страны, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, российские разработчики первыми создали платформу, освобожденную от любых закрытых продуктов, поэтому им не требуется никаких лицензионных отчислений.

Наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений. Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы в дружественные страны, — сказал министр.

Ранее Шадаев заявил, что сервисы портала «Госуслуги» будут работать с применением технологии ChatGPT. Изначально она поможет в вопросе консультации граждан. По словам министра, новшество нужно, чтобы все услуги могли оказываться в онлайн-формате с быстрым результатом.

При этом, заявили в Минцифры, внедрение ChatGPT не приведет к «увольнению» робота Макса, обрабатывающего сейчас запросы граждан. Вместо этого будет улучшен сам робот Макс. Он уже обработал более 450 млн различных запросов. Интеграция же нового ИИ позволит более четко генерировать ответ из базы знаний под конкретный вопрос.