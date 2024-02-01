Россиянам вместо сотрудников «Госуслуг» начнет отвечать ChatGPT Минцифры: в 2024 году «Госуслуги» будут работать при помощи ChatGPT

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Сервисы портала «Госуслуги» будут работать с применением технологии ChatGPT, изначально она поможет в вопросе консультации граждан. Новшество нужно, чтобы все услуги могли оказываться в онлайн-формате с быстрым результатом, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе выступления в Алма-Ате на форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

Государственные услуги будут оказываться онлайн. Это означает, что в момент обращения будет выдаваться результат. При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком необходимые заявления, — пояснил министр.

Максут Шадаев во время презентации уточнил, что внедрение ChatGPT запланировано на 2024 год, а сейчас на «Госуслугах» задействован «Робот Макс». На его счету более 450 млн обработанных запросов.

Как ранее сообщалось, чат-боты на основе нейросетей, в том числе ChatGPT, оказались полезны тем, кто не может вспомнить название фильма, шоу или игры из детства. Многие уже воспользовались таким способом покопаться в собственной памяти, причем успешно.