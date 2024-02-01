Минцифры раскрыло судьбу робота Макса после внедрения ChatGPT Минцифры: робота Макса не уволят с «Госуслуг» из-за ChatGPT

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Внедрение ChatGPT в работу портала «Госуслуги» не приведет к «увольнению» робота Макса, обрабатывающего сейчас запросы граждан. Вместо этого будет улучшен сам робот Макс, он получит аналог этого иностранного ИИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры РФ.

Как сообщает агентство, в четверг, 1 февраля, Минцифры сообщило о намерении использовать технологии ChatGPT на «Госуслугах», чтобы оптимизировать работу с гражданами и ускорить обработку их запросов.

Это будет российская языковая модель, интегрированная в цифрового помощника портала — робота Макса. Пример таких моделей — YandexGPT, GigaChat, — пояснили в ведомстве.

До этого на «Госуслугах» работал робот Макс, который уже обработал более 450 млн различных запросов. Интеграция же нового ИИ позволит более четко генерировать ответ из базы знаний под конкретный вопрос.

Как ранее сообщалось, на запросы россиян на «Госуслугах» вместо живых сотрудников начнет отвечать робот. Идею хотят воплотить в жизнь в кратчайшие сроки, заработать новинка должна в 2024 году, о чем заявил на выставке в Казахстане министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.