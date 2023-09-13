Российские войска уничтожили три катера ВСУ в Черном море Минобороны: российская авиация уничтожила три катера ВСУ в Черном море

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-30

Российские военные при помощи авиации нашли и уничтожили три украинских катера в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что суда двигались без экипажа.

13 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены 3 безэкипажных катера ВСУ, — говорится в сообщении Минобороны.

В ночь на 13 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке на город. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара на объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека. При этом источник Baza утверждает, что в результате ударов ВСУ погибли два человека. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».