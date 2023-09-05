Российские военные уничтожили беспилотник в Тверской области Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник в Тверской области в районе Завидово

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российские средства ПВО в ночь на 5 сентября уничтожили беспилотный аппарат в Тверской области, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, инцидент произошел в районе Завидово, БПЛА летел в направлении столицы.

Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы, — сообщил Собянин.

Ранее столичный градоначальник сообщал, что в ночь на 5 сентября российские военные предотвратили атаки беспилотников на объекты Москвы. По данным Собянина, аппараты были сбиты в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. При этом в последнем случае, по предварительным данным, обломки беспилотника при падении повредили бытовой объект. Также уничтожение двух БПЛА подтвердили в Минобороны РФ.

В ночь на 4 сентября в Минобороны РФ сообщили, что два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать Крым и Курскую область. По данным ведомства, украинская армия использовала беспилотники самолетного типа. Аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.