Российские военные пресекли попытки атаки трех беспилотников Минобороны: силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области и Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье.

7 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в районе Пушкинской улице произошел взрыв, после чего начался пожар. По некоторым данным, это случилось рядом со штабом ЮВО. Также сообщалось, что в результате происшествия загорелся автомобиль. Губернатора региона Василий Голубев сообщил, что средства ПВО сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.