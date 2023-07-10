Российские средства ПВО перехватили пять украинских ракет С-200

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили пять управляемых ракет ЗРК С-200, выпущенных ВСУ, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Также были уничтожены восемь украинских беспилотников.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200, — говорится в сообщении МО РФ.

Также за сутки на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях были уничтожены около 605 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, боевая машина пехоты, девять боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-20. Кроме того, в районах Николаева, Краматорска и Торецка были уничтожены склады боеприпасов украинской группировки «Херсон», а также 56-й и 24-й механизированных бригад ВСУ соответственно.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 9 июля ВСУ безуспешно пытались атаковать объекты в Крыму, Калужской и Ростовской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант для поражения наземных целей. Как доложил главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову начальник Главного штаба ВКС Виктор Афзалов, две ракеты были сбиты средствами ПВО, еще две отклонены средствами РЭБ, жертв и разрушений не было.