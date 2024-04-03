Российские ракетоносцы пролетели над двумя морями и привлекли внимание МО РФ: бомбардировщики Ту-95МС пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Ту-95МС

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщает пресс-служба Минобороны. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — заявил он.

Он добавил, что продолжительность полета составила более пяти часов. При этом истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С воздушно-космических сил.

В декабре российские бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Балтикой. Самолеты сопровождали истребители Су-30СМ ВКС. Кроме того, на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики также сопровождались воздушными судами иностранных государств.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин указал, что Вооруженные силы России могут использовать самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М для стратегических ударов по инфраструктуре ВСУ в зоне проведения спецоперации. По его словам, такие машины «способны натворить все что угодно», а первые две по мощи равны фрегатам с «Калибрами», так как несут до 12 крылатых ракет.