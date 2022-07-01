Российская элита увлеклась «императорской игрой» Игра го всё больше интересует высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей

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Китайская игра го плотно вошла в привычки российских высших должностных лиц и становится всё популярнее. В нее играют люди в Кремле, политики федерального масштаба, предприниматели и чиновники. У этого есть практическое объяснение: го помогает находить общий язык с азиатскими партнерами, роль которых в последнее время существенно возросла. Но есть и более «мистическое» объяснение: считается, что го помогает человеку «найти себя».

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, глава Якутии Айсен Николаев, глава Камчатки Владимир Солодов, директор «Полиметалла» Виталий Несис, миллиардеры Рубен Варданян и Роман Троценко, — перечисляет неполный список любителей китайской игры го во власти и в бизнесе член президиума Российской федерации го Михаил Емельянов.

Го — одна из самых распространенных настольных игр в мире по числу игроков. В России она не так популярна: редко в обычном российском дворе можно встретить людей, разложивших гобан (традиционную доску для игры в го). Популярность эта игра обрела в другой, узкой группе россиян: всё больше внимания ей уделяют представители крупного бизнеса и политической элиты.

В среде высших должностных лиц го была распространена еще в советское время — тогда в нее играли люди, близкие к Политбюро, рассказал NEWS.ru Емельянов. Новая волна популярности игры возникла в 2000 годах, тогда же в Москве существовал закрытый клуб, где играли в эту «игру императоров».

Это игра с богатой историей и философией. Человек, который принимает сложные решения, сразу видит в ней ответы на сложные вопросы, — объяснил президент Федерации го популярность игры.

Фото: weproject.media Михаил Емельянов

По его словам, занимающий 116-е место в российском списке Forbes Рубен Варданян внедряет го в своем бизнес-клубе «Атланты» в качестве средства общения. В этом смысле миллиардер переносит в Россию азиатскую практику, когда уважаемые бизнесмены и политики встречаются за гобаном, чтобы «найти точки соприкосновения с человеком, с которым сложно договориться».

Го — это игра императоров, она всегда отвечала на животрепещущий вопрос о том, как управлять сложными историями в широком смысле, — отметил Емельянов.

Тренировкой стратегического мышления свое увлечение го объясняет, например, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина («Единая Россия»). В разговоре с NEWS.ru она отметила, что считает эту игру более приближенной к реальности, чем шахматы.

Го — стратегическая игра, которая позволяет путем договоренности сопоставлять различные интересы. На мой взгляд, с точки зрения международной политики изучение го очень важно. Как мы помним, это императорская игра, посвящена она именно стратегии, — подчеркнула она.

По ее мнению, главный урок го — «побеждает не тот, кто обладает большим количеством фишек, а тот, кто обладает территорией и влиянием». Политик уверена, что сегодняшний день подтверждает правоту ее выводов.

Еще один известный человек, который публично рассказывает о своей любви к го — генеральный директор группы «Полиметалл» Виталий Несис. Он с детства играет в го, в прошлом даже участвовал в профессиональных турнирах. Сейчас «Полиметалл» спонсирует Российскую федерацию го, а сам Несис признается в интервью: «понимание духа го» помогает ему в работе«.

Нельзя полностью зазеркалить деловую ситуацию к ситуации на доске. Но я уверен, что го формирует очень специфическое отношение к стандартным, повторяющимся бизнес-проблемам и бизнес-задачам, — говорил он.

Фото: vk.com/gofederation Глава Якутии Айсен Николаев (слева)

Крупные политики не только играют в го, но и организуют чемпионаты. Так, например, поступает глава Якутии Айсен Николаев. В его регионе в конце июля состоится Первый кубок главы республики по го. Сам политик, как сообщил NEWS.ru его пресс-секретарь, тоже играет в го.

Спонсоры кубка — «Полиметалл» и Росатом. По словам Емельянова, в госкорпорации не только спонсируют мероприятия по игре, но и играют в го.

Еще один глава региона, который увлекается го — Владимир Солодов, который руководит Камчаткой. Как рассказал NEWS.ru первый вице-губернатор края Сергей Нехаев, глава региона даже держит гобан в рабочем кабинете. Правда, часто играть политику не удается из-за большого количества работы.

Как объясняет Емельянов, у увлечения го есть и более прикладное значение. Во-первых, эта игра позволяет российским предпринимателям и политикам понять азиатскую культуру. Это помогает в выстраивании взаимоотношений с восточными партнерами и «понять, что у них в голове». Во-вторых, за доской для го можно обсудить то, что требует особого внимания.

В прикладных целях го использует, например основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Он объяснил NEWS.ru, что именно эту игру часто рекомендуют бизнес-коучи, и он внедряет ее в свою компанию в качестве инструмента тимбилдинга.

Игра совмещает корпоративную пользу, бизнес, логику, творчество, приобщение к другой культуре, — добавил он.

Фото: vk.com/gofederation Исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис

Го была популярна среди предпринимателей и политиков по всему миру задолго до того, как она основательно закрепилась в России. Чемпионом по го в юношестве, например, мечтал стать основатель Microsoft Билл Гейтс. Играли в нее и ученые — например, Альберт Эйнштейн и Алан Тьюринг.

Во время учебы я так много играл в го, что мой партнер по Google Ларри Пейдж был очень недоволен тем, что я так много времени уделяю игре, — говорил сооснователь Google Сергей Брин.

Появившаяся в древнем Китае игра долго оставалась «игрой императоров» — ее правила в обязательном порядке учили в правящей династии. Во второй половине XIX века го попала в Европу и Америку и продолжила развитие на новых для себя континентах. Сейчас го — одна из пяти дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.