Роскомнадзор оштрафует Аirbnb, Pinterest, Twitch и Apple Аirbnb, Pinterest, Twitch и Apple оштрафуют за отсутствие локализации данных россиян

Фото Nikolas Joao Kokovlis/Keystone Press Agency/Global look Press

Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении интернет-компаний Аirbnb, Pinterest, Twitch и Apple за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных. Как сообщается на сайте ведомства, это связано с непредоставлением сведений о локализации данных россиян. Теперь им грозит штраф в размере от одного до шести млн рублей.

В отношении Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service составлены административные протоколы по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о намерении привлечь к административной ответственности интернет-портал «Википедия», который опубликовал недостоверные данные о военной операции ВС РФ на Украине, направленные на дезинформацию пользователей из России. Как пояснили в Роскомнадзоре, за неудаление в установленный срок противоправных материалов законом предусматривается административное наказание в виде штрафа до 4 млн рублей.