Росгвардию хотят усилить спецназом после мятежа ЧВК «Вагнер» Силовые ведомства хотят переподчинить полицейский спецназ «Гром» Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После недавних событий, связанных с мятежем ЧВК «Вагнер», появилось предложение перевести под контроль Росгвардии специальный полицейский отряд «Гром», пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к правоохранительным органам источники. Эту идею стали прорабатывать после того, как президент России Владимир Путин провел встречи с руководителями силовых структур, включая Минобороны, Росгвардию, ФСБ, МВД и ФСО. Президент отметил, что эти организации «обеспечили закон и порядок во время мятежа».

Отмечается, что на данный момент официального распоряжения о переводе отряда под контроль Росгвардии не выпущено.

Спецназ «Гром» первоначально был частью Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), которая была ликвидирована в 2016 году. Отряды «Грома» располагались на региональном и федеральном уровнях. С весны текущего года их обязанности расширились и включают обеспечение физической защиты персонала оперативных подразделений не только в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, но и в отношении других преступлений.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране произошло из-за того, что все силы были сконцентрированы на подступах к Москве. Он подчеркнул, что в ходе попытки наступления мятежники не смогли бы взять столицу. По его сведениям, на Западе могли заранее знать про попытку вооруженного мятежа в РФ. Золотов оценил работу силовых структур как великолепную.