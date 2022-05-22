Рогозин показал воронку от «Сармата» и попросил агрессоров быть вежливее Рогозин показал воронку от «Сармата» и попросил агрессоров быть вежливее с Россией

Фото Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись с воронкой после испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». В тексте под видео глава госкорпорации посоветовал потенциальным противникам России быть повежливее.

Таких «Сарматов» у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее, — написал он.

Испытание МБР проводилось на ракетном полигоне Кура в Камчатском крае. Видеозапись демонстрирует воронку внушительных размеров после попадания ракеты. Глубина воронки составила восемь метров при диаметре 20 метров.

Отмечается, что учебно-боевой блок «Сармата» не содержал в себе боевого заряда. Рогозин назвал место попадания ракеты «воронкой от болванки», подчеркнув, что ракета с ядерным зарядом будет «ну очень большая и очень глубокая и радиоактивная».

МБР стационарного базирования «Сармат» была впервые запущена 20 апреля с космодрома Плесецк. Пуск прошёл успешно. После завершения программы госиспытаний комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ.

Всего планируется построить 46 боевых комплексов «Сармат», на вооружение они поступят к концу осени этого года.