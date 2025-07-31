Путин дал шанс вдовам и детям погибших на СВО иностранцев

Для родственников иностранцев, погибших в ходе специальной военной операции, расширяются возможности получения гражданства России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно новым положениям, право на упрощенное оформление российского паспорта получают супруги, дети (включая усыновленных) и родители погибших военнослужащих-иностранцев.

Правом на получение гражданства могут воспользоваться как действующие, так и бывшие супруги. Однако это положение будет действовать лишь в случае, если брак не был расторгнут до гибели военнослужащего.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул, что стране не требуются люди с потребительским подходом, которые стремятся лишь получать социальные льготы и выплаты, при этом игнорируя законодательство. Парламентарий обратился к иностранным гражданам с призывом осознать, что российское гражданство накладывает определенные обязательства.

Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета по обороне, также заявил, что получение российского паспорта не дает иммунитета от ответственности за противоправные действия. Член Госдумы пояснил, что теперь за серьезные преступления, включая убийства и насильственные действия, можно лишиться гражданства.