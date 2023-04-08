Раскрыты потери ВСУ за сутки ВС РФ уничтожили около 595 украинских солдат в зоне СВО за сутки

Фото: Министерство обороны РФ

Разбитая техника ВСУ

Российские военнослужащие за сутки ликвидировали около 595 солдат ВСУ, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, наибольшие потери украинские военные понесли на Донецком направлении — там погибло до 370 человек.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников, — сказал Конашенков.

Кроме этого, за сутки служащие Вооруженных сил России уничтожили на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО три склада боеприпасов ВСУ, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, пять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», одну самоходную артиллерийскую установку «Акация», три гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, а также семь беспилотников.

Ранее командир батальона группы «Восток» Александр Ходаковский заявил, что российское военное командование готовится к отражению контрнаступления ВСУ в зоне боевых действий. По его словам, в последнее время воинские части, располагающиеся вдали от возможных зон массированных атак ВСУ, недополучали боеприпасы. Он подчеркнул, что выдача снарядов была частично прекращена для подготовки к наступлению противника.