Комбат Ходаковский объяснил, почему военным ВС РФ не выдавали боеприпасы Комбат Ходаковский: ВС России копят силы для отражения контрнаступления ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Командир батальона группы «Восток» Александр Ходаковский заявил в Telegram, что российское военное командование готовится к отражению контрнаступления ВСУ в зоне боевых действий. По его словам, в последнее время воинские части, располагающиеся вдали от возможных зон массированных атак ВСУ, недополучали боеприпасы. Он подчеркнул, что выдача снарядов была частично прекращена для подготовки к наступлению противника.

Сейчас не нехватка, а почти полное отсутствие боекомплектов обусловлены подготовкой к наступлению противника. Да, мы производим какое-то количество боеприпасов в месяц, но суточный расход в режиме позиционного бодания почти полностью съедал поступающие на фронт запасы. Сейчас командование приняло решение на участках, где не ведется активного наступления, суточную выдачу прекратить почти полностью, — написал Ходаковский.

По его словам, решение о прекращении выдачи боеприпасов далось очень болезненно, однако военным придется потерпеть ради более крупной победы. Ходаковский подчеркнул, что даже любой возможный успех со стороны украинских военных должен обернуться для них истощением запасов вооружения.

Ранее политолог Андрей Кошкин предположил, что ВС России готовы к любым вариантам развития событий на линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации. По его словам, российские войска удерживают инициативу в СВО и на данный момент находятся в режиме ожидания контрнаступления ВСУ. Эксперт добавил, что российская армия серьезно к нему готовится.

В феврале в Минобороны РФ заявили, что сообщения о блокировке поставок боеприпасов добровольцам штурмовых подразделений, выполняющим боевые задачи в районе Артемовска, не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что все заявки по боеприпасам выполняются в кратчайшие сроки.