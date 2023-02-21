В Минобороны РФ опровергли заявления о недостатке боеприпасов в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ опровергло появившиеся на отдельных информационных ресурсах заявления о блокировке поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, которые выполняют боевые задачи в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Все заявки по боеприпасам выполняются в кратчайшие сроки, отметила пресс-служба военного ведомства в Telegram.

В Минобороны подобные заявления назвали несоответствующими действительности.

Так, только за период двух дней — с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставлено: 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10 171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов; 980 боеприпасов для танков, — уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что все заявки на боеприпасы для штурмовых подразделений, которые подавались на февраль, будут выполнены в ближайшие несколько дней.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что бойцы украинского спецподразделения «Айдар» пытаются разблокировать дороги, через которые проходят пути снабжения ВСУ в районе Артемовска. По его словам, они пытаются зачистить участок недалеко от населенного пункта Часов Яр. Кроме этого, айдаровцы следят за тем, чтобы украинские мобилизованные не бежали с линии фронта, утверждает Марочко.