В МВД рассказали об усилении мер безопасности после теракта в «Крокусе» МВД: меры безопасности усилены на всех объектах транспорта после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры безопасности усилены на всех объектах транспортной инфраструктуры после теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал РИА Новости начальник ГУ МВД РФ на транспорте Олег Калинкин. По его словам, в них включены стандартные процедуры: досмотровые мероприятия и работа кинологов с собаками.

Они на всех объектах усилены, меры [безопасности], и органы внутренних дел работают, и подразделения транспортной безопасности, досмотровые мероприятия проводятся, кинологи с собаками работают, собственники предупреждены, — заявил Калинкин.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что в российских ТЦ после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» усилили меры безопасности. По его словам, охранников на входах оснастили спецсредствами, в частности резиновыми дубинками, и провели с ними инструктаж.

Также управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов не исключил, что в некоторых торговых центрах «эмоциональное снижение трафика» в ближайшие недели может составить до 70%. При этом участники рынка ожидают, что посещаемость объектов восстановится в течение месяца. Кроме того, они обещают обеспечить дополнительные меры безопасности.