ПВО РФ сбила украинский дрон над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО поздно вечером 19 сентября сбили дрон Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

19 сентября около 23:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили украинский беспилотник в небе над Орловской областью. Это произошло около 22.30 мск. Часом ранее в российском оборонном ведомстве также обнародовали информацию о предотвращении воздушных атак двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины в Белгородской и Орловской областях. По информации Минобороны, оба инцидента произошли примерно в 21:00 мск.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что российские ПВО сбили беспилотник на подлете к Шебекинскому городскому округу. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет.