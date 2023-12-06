Путина поставили в угол: три веселые истории про президента России Путин рассказал, как мама в детстве поставила его в угол

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава России Владимир Путин на вопрос о самом теплом воспоминании детства вспомнил, как мама поставила его в угол. Соответствующую тему подняли на заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи в Пятигорске. Какие еще известны веселые истории про президента РФ — в материале NEWS.ru.

Почему мама поставила Путина в угол

Глава государства рассказал, что родительница отправила его в угол за какой-то проступок. Затем в течение некоторого времени, проходя мимо, мать «грозно смотрела и спрашивала», будет ли он извиняться.

«Короче, закончилось тем, что она начала целовать меня, сама вытащила из угла. Этим все закончилось. Но как она это делала — это отдельный разговор», — поделился президент.

Он выразил мнение, что в этом и выражается материнская любовь, которая остается в человеческой душе на всю жизнь. Воспитание начинается даже не в детском саду, а при рождении ребенка, когда он чувствует отношение близких людей, подчеркнул глава государства.

Что известно о разговоре Путина с ослом

Президент России много раз останавливал кортеж, чтобы пообщаться с россиянами, но однажды у него был необычный опыт разговора с ослом на святой горе Афон в Греции.

По словам журналиста издания «Коммерсант» Андрея Колесникова, эта история произошла в сентябре 2005 года. По его словам, осел, которого встретил Путин на дороге, был великолепен, обладал могучим торсом, большим пушистым хвостом и огромными ушами торчком.

В какой-то момент глава РФ попросил водителя передать ему управление машиной и сел за руль, после чего увидел осла. Колесников утверждает, что Владимир Путин проехал около пяти километров за животным и прибыл в монастырь. После визита в обитель президент вновь встретил этого осла и решил с ним поговорить через открытое окно машины.

«Ну как ты? — Осел покачал головой, это означало, что все у него хорошо. — Ну тогда я поеду? — Осел согласно покачал головой: конечно, мол, чего стоять-то? — Ну тогда пока? — неуверенно еще раз спросил президент. Осел еще раз кивнул и посторонился. Хотя на самом деле он не мешал президенту проехать», — так Колесников рассказал об этом случае.

Как Путин учился кататься на коньках со стулом

В 2019 году в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» глава РФ рассказал, как он учился кататься на коньках, используя для этого стул.

«Я начинал учиться ездить со стулом, стул впереди ставил. Я никогда не стоял на коньках, не то что не катался — не стоял», — признался Владимир Путин.

По его словам, спорт вне политики, он делает людей ближе друг к другу, создает отношения, основанные на доверии.

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