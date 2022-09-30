Путин: жители ДНР, Херсонской и Запорожской областей станут россиянами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления. Он выразил желание, чтобы его услышали «киевские власти и их реальные хозяева на Западе».

Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда, — сказал Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди разъяснила, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. После принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.