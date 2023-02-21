Путин встретится с президентом Южной Осетии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Алан Гаглоев

Президент России Владимир Путин 22 февраля проведет встречу со своим южноосетинским коллегой Аланом Гаглоевым, сообщается на сайте Кремля. В ходе диалога стороны планируют поговорить о социально-экономическом сотрудничестве двух государств.

22 февраля состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере, — говорится в сообщении.

В марте 2022 года тогдашний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика планирует в ближайшее время предпринять юридические шаги, чтобы войти в состав России. По словам главы осетинского государства, такая возможность была еще в 2014 году, когда к России был присоединен Крым.

Суверенитет Южной Осетии был признан Россией 26 августа 2008 года. При этом Грузия продолжает считать ее своей автономией. Помимо России, независимость республики поддержали Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.