Путин уволил российских послов в Латвии и Эстонии Российские послы в Латвии и Эстонии Ванин и Липаев освобождены от обязанностей

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Михаил Ванин

Российские послы в Латвии и Эстонии Михаил Ванин и Владимир Липаев освобождены от своих обязанностей, соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Эстонской Республике. <...> Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Латвийской Республике, — говорится в указах.

В январе МИД РФ заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. По словам представителей ведомства, Таллин радикально сократил численный состав посольства и подтвердил линию на развал отношений между государствами. Россия в ответ предписала послу Эстонии покинуть Москву 7 февраля.

Латвия снизила уровень дипломатических отношений с Москвой «в знак солидарности» с Эстонией. Ванин по решению местных властей должен был покинуть республику до 24 февраля.

Ранее в Латвии приняли решение о снятии охраны с резиденции российского посла на фоне понижения уровня дипломатических отношений между странами. Здание потеряло свой статус посольской резиденции, а представитель России лишился своих привилегий согласно Венской конвенции, как отмечала местная пресса.