Путин: угроза ядерной войны нарастает

Фото: kremlin.ru

Угроза ядерной войны в настоящий момент нарастает, заявил президент России Владимир Путин. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава государства подчеркнул, что Москва не собирается размахивать ядерным оружием, словно бритвой. По его словам, Россия рассматривает его в качестве средства защиты.

Мы же свое ядерное оружие не содержим в других странах, а американцы имеют. Они проводят тренировки, а мы этого не делаем. Разве мы говорили о возможности применения? Лиз Трасс (бывший премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru) прямо публично сказала, что может применить ядерное оружие. Мы с ума не сошли и отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие, — подчеркнул президент.

Путин добавил, что ядерное оружие является сдерживающим фактором, но не провоцирующим. Глава государства добавил, что Россия обладает более продвинутыми ядерными силами, чем любое другое государство.

Ранее руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что даже при неядерном столкновении двух ядерных стран существует высокий риск перерастания в ядерный конфликт. Глава ведомства также напомнил о совместных заявлениях ядерных государств о недопустимости развязывания такого конфликта.

До этого он обращался к «ядерной пятерке» с призывом продемонстрировать готовность не допустить столкновения ядерных держав.